В Пскове возбудили уголовное дело об убийстве новорожденной девочки около железной дороги

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Следственный комитет Псковской области возбудил уголовное дело по признакам убийства матерью новорожденного ребенка, сообщили на сайте ведомства. Тело новорожденного ребенка обнаружила прохожая вчера, 19 октября, около железнодорожных путей в Пскове.

Прогуливаясь с собакой, псковичка обнаружила тело мертвого новорожденного ребенка. По данным судмедэкспертов, еще живую, девочку оставили умирать в нелюдном месте около железной дороги.

Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.