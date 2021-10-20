Псковский аэропорт запустит прямые рейсы в Египет, Турцию и Беларусь

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Международный аэропорт «Псков» им. княгини Ольги получил разрешение на прямые авиарейсы в Египет, Турцию и Белоруссию, сообщает директор аэропорта Артём Тарасов.

В настоящий момент идёт работа по поиску авиакомпании, готовой выполнять международные рейсы из Пскова. На предложение отозвались уже несколько авиакомпаний.

«Сейчас будет стоять вопрос цены: кто дешевле, тот и полетит. Второй момент — у кого надёжнее туроператор. Потому что туроператоры бывают недобросовестные: они заявляют одно, а по факту люди получают другое - море негатива, отдых испорчен», - рассказал Тарасов.

Уже 21 октября состоится встреча с представителями одного из туроператоров.

«Но пока только пообщаться: мы хотим понять, что им хочется, они хотят понять, что мы можем. Потом уже будем делать выводы по результатам разговора. Мы работаем в этом направлении очень плотно», - заверил спикер.