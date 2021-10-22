У режиссера «Ералаша» обнаружили детское порно

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Во время обысков в доме режиссера киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого нашли видео с обнаженными детьми. Шокирующие кадры заставили задержать Белостоцкого не только по подозрению в распространении детской порнографии, но и в педофилии.

«Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних», – сообщает собеседник ТАСС.

Обвинение в отношении известного режиссера было ужесточено до статьи о «Половом сношении и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Как оказалось, Илья Белостоцкий пропал с радаров киноиндустрии год назад. Во многих СМИ прозвучала версия о том, что он мог серьезно заболеть.

По статье, по которой проходит режиссер, предусмотрено уголовное наказание с лишением свободы до 10 лет. Дело Белосторецкого расследует московское ГСУ СК.