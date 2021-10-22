В сети распространяют слух о пропаже снятых на МКС кадров фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

«Первый в истории киноэкипаж, который отправился в космос, потерял записи, сделанные на борту!», – кричат в социальных сетях разносчики фейков. Об этом сообщают читатели kp.ru.

Сплетники сообщают, что экипаж с режиссером Климом Шипенко, псковской актрисой Юлией Пересильд и опытного космонавта на борту по мистическим причинам потерял все снятые на МКС кадры будущего фильма «Вызов». Кроме громкого заявления, лжеинформаторы даже приводят якобы комментарий режиссера фильма.

«После каждого съёмочного дня я через ноутбук сбрасывал всё отснятое на внешний SSD. Это занимало час-полтора. Всё нормально копировалось. Но мы прилетели в Звёздный городок, вставили диск в компьютер, а на нём ничего! Вообще ничего! Я не понимаю, как так вышло!» - пишут авторы, успокаивая читателей, что Дмитрий Рогозин пообещал не срывать срок выхода фильма несмотря на потерянные кадры, а отснять утраченные сцены в павильоне киностудии имени Горького.

В причинах мистического исчезновения кинопленки, по словам информаторов, не могут разобраться даже специалисты. Одной из версий авторы фейка называют «воздействие космического излучения и перегрузок», но не исключают, что виноватым может стать и сам Шипенко.

Так, что же получается, 2 млрд рублей, которые были потрачены государством на полет «киноэкипажа» на МКС, улетел в открытий космос, а от нас что-то скрывают? Как бы не так. Тот самый Рогозин, которого упоминают источники фейка, сразу по прилету сообщил о том, что с кадрами все в порядке.

«Все материалы, снятые экипажем в ходе работы над проектом "Вызов", переданы представителям съемочной группы. Качество отличное», - сообщали в пресс-службе Роскосмоса.

Исходя из сообщений госкорпорации, волноваться совершенно не за что, носители и материалы доставлялись на Землю в укладках «Союза МС-18», а по прибытии прошли анализ специалистов. Только после этого уникальные архивы попали в руки киношникам.

Кстати, Клим Шипенко в первые минуты приземления сам немало поволновался за отснятый материал. По его «сценарию», после приземления он должен был отправиться за пульт, чтобы смотреть снятое с Юлией Пересильд на МКС, но даже после 12 дней в невесомости человеку требуется акклиматизация. Поэтому за свой рабочий стол Клим Шипенко попал только спустя время.

Казалось бы, чего волноваться, ведь киноэкипаж привез на Землю порядка 30-ти часов видео. Это примерно 30 Терабайт памяти съемных носителей. С такого количества кадров можно смонтировать порядка 15-ти полноценных фильмов о космосе. Как бы не так. В итоговую версию фильма, будет взято только 25-35 минут материала.

Ждете выхода фильма? Предполагается, что работа над ним будет проведена довольно быстро. Уже до конца 2022 года команда планирует закончить монтаж самой ожидаемой кинокартины века с псковичкой Юлией Пересильд в главной роли.