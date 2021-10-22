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Общество22 октября 2021 17:55

Дождливый день прогнозируют псковские синоптики 23 октября

Источник:kp.ru
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В субботу, 23 октября, в Псковской области пройдут дожди. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Облачную погоду с прояснениями испортит небольшой дождь, который усилится к середине дня.

Юго-западный ветер днем сменится на западные и северо-западные направления и будет дуть от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью не опустится ниже +1 градуса, местами будет до +6. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов. Атмосферное давление ожидается низким.