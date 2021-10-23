Археологов шокировали находки в пещерах Псково-Печерского монастыря

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Псковские архиологи сделали открытие во время исследований пещер Псково-Печерского монастыря. Под землёй скрывалось порядка 386 керамид из семи различных материалов и обломки надгробных плит, сообщается в Instagram-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Керамиды представляют собой надгробные плиты, чаще всего их изготавливали из глины с темно-зеленой поливой. Для прочности кирамиды обжигают.

Фото из Instagram-аккаунта АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Но время подготовительных работ, археологи обработали керамиды из семи различных материалов: 238 керамид из известняка, 102 из керамики, 16 из мрамора, 14 из металла, 4 гранитовых, одна из дерева и металла, одна из металла, кирпича и известняка. Ещё 10 найденных керамид предположительно были созданы из из камня, но точно определить состав специалисты затрудняются.

Однако исследователи задаются вопросом, куда делись остальные керамиды, которые были зафиксированы археологами ранее.

Найденные керамиды будут исследованы и соотносены между собой. Уже сейчас им присвоили порядковые номера.

Кстати, керамиды в пещере Псково-Печерского монастыря XVI-XVIII вв. входят в состав объекта культурного наследия федерального значения и являются художественным памятником Псковского края