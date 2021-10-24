УМВД: когда «переобуть» машину на зиму в Псковской области в 2021 году

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На выходных в Псковской области синоптики прогнозируют образование гололедицы. Есть ли смысл записаться на «переобувку» машинны, ответили в пресс-службе Главного управления УМВД России по Псковской области.

По глубокому заблуждению многих автовладельцев, тянуть время смены резины до выпадения снега и наступления зимы с сильными морозами ждать нельзя.

«Переходить на зимние шины нужно тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже», – напомнили автовладельцам в УМВД.

В ведомстве отметили, что смена резины по сезону необходима не только для ее долговечности, но и для безопасности. Летняя резина быстрее изнашивается при соприкосновении с холодом и интенсивно теряет свои свойства.

«Под воздействием низких температур летняя покрышка теряет сцепление с дорожным покрытием, поэтому значительно снижается тормозная и рулевая маневренность», – сообщили в ведомстве.

Такие данные подтверждаются и независимыми исследованиями, которые указывают на снижение эффективности покрышк не не по сезону на 60%.