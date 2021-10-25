Уборка урожая, новое медоборудование и очередь на таможне: что цитировали федеральные СМИ про Пскова

Портал «Псковское агентство информации» по итогам недели стал самым цитируемым СМИ региона. Всего на него ссылались 1 186 раз.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об уборке масличных и зерновых культур, о новом оборудовании для медучреждений, про очередь на границе, про аллею в честь 300-летия прокуратуры и о приеме рейсов из Египта, Турции и Белоруссии псковским аэропортом.

По данным сервиса «Медиалогия», ПАИ обошло ближайшего конкурента более чем в два раза. Так, оказавшаяся на втором месте местная лента новостей набрала лишь 431 цитату. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (149 цитат).

Стоит отметить, что kp.ru вошло в десятку самых цитируемых СМИ региона с материалом о шпицах.