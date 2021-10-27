Прихожанам и туристам запретили посещать храмы Псково-Печерского монастыря

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В храмах и пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря ввели ограничения на посещение туристами и прихожанами в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе обители.

«В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры», — сообщили в пресс-службе монастыря. На это время храмы и Богом зданные пещеры будут закрыты для посещения.

В обители отметили, что если появится необходимость, богослужения будут проводиться в Михайловском соборе и Сретенском храме одновременно. Для прихожан вводятся требования по обязательному ношению масок.