Объясняем, как будут работать автобусы в нерабочие дни

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Во время нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября будет изменен режим работы псковских автобусов на пригородных и междугородних маршрутах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Городские перевозки:

С 25 октября по 3 ноября движение автобусов будет организовано по расписанию рабочего дня.

С 4 по 7 ноября автобусы будут курсировать по расписанию воскресного дня.

Междугородние перевозки

С 25 октября по 2 ноября и с 4 ноября по 7 ноября движение автобусов будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели.

Точное расписание

Подробное расписание автобусов опубликовал «Псковпассажиравтотранс» на своем официальном сайте.