Юлия Пересильд поздравила с Днём рождения худрука псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева

Кадр со съемок фильма «Хорошие девочки попадают в рай»

Первая актриса-космонавт, псковичка Юлия Пересильд поздравила художественного руководителя псковского театра драмы им. А. С. Пушкина с Днём рождения. Поздравление Дмитрию Месхиеву актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«С Днём рождения, Митрий Митрич! Жду встречи! И да - наш фильм уже на Кинопоиске! Я в предвкушении просмотра», – написала Пересильд.

31 октября руководителю псковского театра драмы исполнилось 58 лет. Театральный и кинорежиссер, продюсер, сценарист и общественный деятель, Дмитрий Месхиев выпустил уже 67 кинокартин (по данным портала КиноПоиск). Совсем недавно подошли к концу съёмки кинокартины «Хорошие девочки попадают в рай», где в главной роли выступила Юлия Пересильд.

Дмитрий Месхиев был одним из инициаторов вхождения псковского театра драмы в структуру Национального драматического театра России.