В соцсетях скорбят об ушедшей из жизни великолучанке-краеведе Светлане Пасюлиной

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На 43 году жизни в Великих Луках скончалась талантливый краевед Светлана Пасюлина. В социальных сетях жители Псковской области присоединились к скорби.

«Светлана Николаевна была добрым другом Центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского, принимала активное участие в мероприятиях, посвящённых истории города, выступала с интереснейшими докладами на краеведческих конференциях, вместе с дочерью участвовала в громких чтениях. Всегда отзывчивая, внимательная, доброжелательная, Светлана Николаевна по крупицам собирала исторический материал о Великих Луках, классифицировала, бережно хранила и, главное, делилась информацией со всеми желающими. Цель её деятельности - сохранение исторической памяти о любимых Великих Луках.

Великолукское городское краеведческое общество, сотрудники муниципальных библиотек города глубоко сожалеют о потере истинного патриота Великих Лук, замечательного человека Пасюлиной Светланы Николаевны и выражают соболезнование родным и близким», - сообщили сотрудники Великолукской городской библиотеки на своем официальном сайте.

Светлана Пасюлина ведет экскурсию

В сообществах Великолукского района в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» смерть Светланы Пасюлиной называют «Невосполнимой утратой!».

«Не стало Светочки Великолучанки Пасюлиной. Дочь, муж, родители и родные потеряли самого близкого человека. Друзья потеряли отзывчивого, верного друга. Город потерял исследователя своей истории, ведущего сайта Луки-град... Светлая, скромная, не унывающая, любящая мама и жена. Тебя будет очень не хватать! Мы будем помнить!», – с такими словами читатели опубликовали пост в сообществе «Наш город-ВЕЛИКИЕ ЛУКИ!».

«Невероятно сложно писать о подобном..., – публикует свое сообщение сообщество "Граждане Великих Лук", Ушла из жизни Светлана Пасюлина, многим знакомая под ником velikolu4anka. Вдохновитель и руководитель известного краеведческого проекта «Лукиград», посвященного истории нашего края, член Великолукского городского краеведческого общества, заведующая Музеем боевой и трудовой славы ФГБОУ ВО "ВГСХА". Активный, умный, доброжелательный и творческий, увлеченный человек».

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Подписчики сообществ, узнав об утрате, не смогли сдержать эмоций и отметили, что хотели бы присвоить Светлане Пасюлиной посмертное звание Почетного Гражданина города Великие Луки:

«Света, Великолучанка... как так? Почему так не справедлива жизнь? Человек с множеством идей и начинаний, человек нужный людям... Твои ивы будут рости... Светлана сформировала облик современного краеведения Великих Лук. Думаю, что её труд заслуживает присвоение звания Почетный Гражданин города Великие Луки»;

«Большая потеря для этого маленького города. Горжусь знакомством с Velikolu4anka. Мои соболезнования семье»;

«Самые искренние соболезнования. Как же жаль... Слишком мало общались, а вот теперь время вспять не повернуть...».