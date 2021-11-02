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Здоровье2 ноября 2021 10:40

Священник откровенно рассказал о ситуации в «Красной зоне» Пскова

Источник:kp.ru
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Фото: blagopskov.ru

Фото: blagopskov.ru

«Ни одного смеющегося человека там не видел», – откровенно о пациентах и медиках инфекционной больницы Пскова рассказал настоятель храма Василия на Горке отец Андрей.

Псковский священник уже давно стал своим человеком в «красной» зоне областной инфекционной больницы. Он не приходит погостить или навестить. В «красной зоне» он, как и остальные – на службе.

Отец Андрей рассказал, за что священники просят у медиков прощения и какие рассказы о «красной» зоне в обществе – вымысел, читайте в интервью «Псковской правды».