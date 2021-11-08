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Здоровье8 ноября 2021 9:56

Стало известно, как будет выглядеть обновленный сертификат о вакцинации с 8 ноября

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
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С понедельника, 8 ноября, граждане России начнут получать новый вид сертификата о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни. Соответствующий приказ Минздрава России обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый сертификат будет выполнен на русском и английском языках и, по-прежнему, его можно будет использовать как в бумажном, так и в электронном виде.

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — сообщается в документе.

Получить сертификат получится не позднее трех дней после окончания вакцинации. Старые сертификаты обновятся автоматически.

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