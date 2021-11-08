Минздрав и Минцифры опубликовали официальное обращение о сокращении сроков действия QR-кодов на Госуслугах

Сообщения о недействительности сертификатов поступили в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» от читателей. Псковичи стали недовольны внезапными изменениями, так как у многих уже были спланированы планы на новогодние каникулы.

Минздрав и Минцифры опубликовали официальный ответ о недействительности QR-кодов. Как оказалось, эти изменения были связаны с техническим сбоем портала Госуслуги:

«Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг».

Портал Госуслуги восстановлен и идет работа над возвращением правильных данных о QR-кодах граждан.

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», - говорится в сообщении.

Тем, кто столкнулся с данной проблемой, советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Напомним, утром 8 ноября Минздрав показал, как будут выглядеть обновленные сертификаты о вакцинации.