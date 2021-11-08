Как в Пскове зарабатывают на QR-кодах

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С 30 октября в Псковской области ввели систему QR-кодов, благодаря которым можно попасть в большинство общественных мест. До Нового года отменять QR-пропуска для псковичей еще не планируется, поэтому «боги маркетинга» решили подзаработать на горожанах необычным способом: нанести код на украшения, одежду, маникюр или даже в виде татуировки. Наша редакция рассмотрит самые необычные идеи и в какую цену это обойдется псковичам.

Брелоки с QR-кодами

Изготовители обещают, что такой код будет считываться очень быстро. Кроме того, он не займет много места и всегда будет с собой, как и ключи от дома, на которых его можно повесить. Как рассказали kp.ru в салонах печати, изготовление такого практичного украшения в Пскове будет стоить в пределах 110 рублей.

«У нас уже были подобные заказы. Вместо картинки, фото или логотипа для организации, в этот раз была необычная просьба – напечатать QR-код».

QR-код на одежде

Многие знают, что одним из самых оригинальных подарков на праздник может стать футболка с уникальной картинкой. Центры фотопечати Пскова давно практикуют такую печать, поэтому создание принта с QR-кодом не составит особого труда. Кстати, по словам специалистов копицентров, в регионе пока еще никто не рискнул заказать такой принт. За белую футболку с картинкой - QR-кодом в регионе попросят примерно 600 рублей, вне зависимости от размера.

Маникюр с QR-кодом

«Мы не ручаемся за точность нанесения рисунка с QR-кодом, У нас есть хорошие мастера, но тут гарантировать 100-процентный результат почти невозможно. Думаю, вряд ли в Пскове найдутся салоны с принтерами для маникюра, чтобы воплотить эту идею», – так зачастую отвечают в салонах маникюра Псковской области. За дизайн одного ногтя в таком стиле придется отдать от 100 рублей, не считая самого маникюра и защитного покрытия, которое обойдется примерно в 1000 рублей.

Зато аппарат с печатью для ногтей легко можно приобрести в интернет-магазинах самостоятельно. Такой мини-принтер для маникюра будет стоить не дешево – от 3 до 40 тысяч рублей, зато проблем с обновлением QR-кода можно не бояться, ведь принтер всегда будет под рукой.

Изготовить специальную наклейку с кодом могут в Санкт-Петербурге и Москве буквально за пару дней. Стоимость такой наклейки будет в размере 500 рублей и выше. Однако беда всех видов маникюра с QR-кодом кроется в недолговечности. Если картинка повредится, то прочитать код уже не удастся и все труды на смарку. Но, кто любит идти в ногу со временем, можно сделать мини-копию своего QR-кода на ногтях просто для красоты.

Тату с QR-кодом

Тату-мастера еще те экспериментаторы и вряд ли откажутся от идеи набить на тело что-то необычное, тем более пресловутый QR-код. Стоимость такой услуги в Пскове начинается от 1000 рублей, в зависимости от размера и сложности нанесения, цена увеличится. Однако, нужно понимать, что такое тату останется навсегда, а кто знает, какие изменения могут претерпеть QR-коды со временем.

«Наверное, только рисковый согласится на такое, но, почему нет? Это интересно. Мы же рисуем руны и иероглифы, почему не нанести QR-код? Это же круто! Можно пойти дальше, не обязательно использовать QR-код о вакцинации или после болезни, сейчас создать такой квадратик можно с чего угодно в интернете, даже с любимого видео на YouTube», – рассказал псковский тату-мастер с семилетним стажем работы в этой сфере.

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