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Здоровье8 ноября 2021 18:02

В Псковской области назвали три района с высокой статистикой заболеваемости COVID-19

Источник:kp.ru
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В понедельник, 8 ноября, состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова с главными экспертами в области здравоохранения Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук отметил, что прошедшая неделя в регионе позволяет осторожно говорить о стабилизации эпидобстановки. Однако есть три муниципалитета, где складывается самая сложная ситуация складывается в Гдовском, Новосокольническом и Дедовичском районах.

«Высокого роста заболеваемости мы не прогнозируем», — заявил главный санитарный врач региона. Но в связи с возобновлением социальных контактов и очного обучения, возможен рост динамики распространения COVID-19.