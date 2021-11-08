В Псковской области назвали три района с высокой статистикой заболеваемости COVID-19

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В понедельник, 8 ноября, состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова с главными экспертами в области здравоохранения Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук отметил, что прошедшая неделя в регионе позволяет осторожно говорить о стабилизации эпидобстановки. Однако есть три муниципалитета, где складывается самая сложная ситуация складывается в Гдовском, Новосокольническом и Дедовичском районах.

«Высокого роста заболеваемости мы не прогнозируем», — заявил главный санитарный врач региона. Но в связи с возобновлением социальных контактов и очного обучения, возможен рост динамики распространения COVID-19.