В Пскове ищут глухонемого нищего парня, продававшего новогодние сувениры прохожим

Фото читателя kp.ru с сувениром, приобретенном у неизвестного

Сегодня, 9 ноября, в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» написал читатель, рассказав историю о глухонемом парне, который продает новогодние сувениры прохожим, чтобы якобы собрать средства для существования.

«Напротив рынка Нива ко мне подошел высокий парень славянской внешности, на вид ему немногим больше 20-ти лет. Он дал мне магнитик, я думал просто акция какая-то, но потом он протянул мне бумажку. Там было написано, что он глухонемой и не имеет средств к существованию. И указана цена за магнитик – 100 рублей, а на обратной стороне номер карты, куда перевести деньги», – рассказал читатель kp.ru, отметив, что мобильный банк распознал владельца карты именем Владимир Анатольевич С.

Он был взволнован судьбой молодого человека и приобрел сувенир. Однако, у него закралось сомнение, не мошенником ли был этот молодой человек. Наша редакция обратилась в Псковское социально-реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих, где мы решили уточнить, действительно ли есть такой человек, нуждающийся в финансовой помощи среди их подопечных.

«Впервые слышу о таком, – сообщила сотрудница комбината, Вполне возможно, что это мошенничество, но не могу сказать точно. Вообще все глухие в Пскове знают о нас и у нас в комбинате состоит 50 человек, все общаются с друг другом. Большинство женщин за 50, но есть и молодые люди, они работают грузчиками на хлебокомбинате. И, знаете, все получают зарплату, и я не слышала, что бы у нас кто-либо находился в таком финансовом состоянии».

Если вам знаком молодой человек, которого описал пскович, сообщите в редакцию «Комсомольской правды в Пскове». Для людей с ограниченными возможностями в регионе существуют способы поддержки и рабочие места с официальным заработком.