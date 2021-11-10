В сети обсуждают кадры момента смерти псковички под колесами автобуса

Фото: Telegram-канала «Псковская сводка»

Сегодня, в 7:45 утра на улице Яна Фабрициуса, 5а произошло смертельное ДТП автобуса с пешеходом, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Утро в Пскове началось с трагического ДТП с наездом автобуса на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пользователи Telegram склоняются к тому, что пострадавшая поторопилась перейти дорогу, не убедившись в безопасности перехода.

«Невнимательно сама полезла под колёса, это очевидно. Автобус уже проехал пешеходный [переход – ред. КП]», – отметила пользователь ТГ Света.

«Такое впечатление, что сама бросилась, там однозначно водитель не мог успеть затормозить», – пишет Алексей Константинов.

«Какой смысл было так кидаться на переход? Трудно пропустить автобус? И таких торопыг не мало. Даже не смотря может машина остановиться или нет...», – сообщил пользователь Kirill.

По данным ТГ-канала, водителем рейсового автобуса №2 был 55-летний пскович. В момент ДТП водитель двигался по пешеходному переходу и не успел среагировать на человека. В результате аварии женщина скончалась на месте.