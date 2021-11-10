Воздушная гимнастка Пскова поднялась на высоту Ольгинской часовни ради ролика в Instagram

Кадр с ролика Instagram-аккаунта bmw_exa

В Пскове воздушные гимнастки сняли экстремальный ролик на фоне Псковского кремля. Девушка поднялась на подвесном обруче на высоту Ольгинской часовни.

Несмотря на позднюю осень, гимнастка выполняла упражнения в одном купальнике и совершенно не подавала виду, что ей холодно. Внимательные зрители видели пар изо рта псковички, а это значит, что температура воздуха была достаточно низкой.

Под трек известной певицы Полины Гагариной «Небо в глазах» девушка показала порядка 13-ти сложных упражнений. Она держалась за спортивный предмет то одной рукой, то только ногами.

Кадр с ролика Instagram-аккаунта bmw_exa

Под видео спортсменки попросили псковичей поддерживать родной город, за сутки видео набрало более 3 тысяч просмотров в Instagram и более полусотни лайков.

Все акробатические элементы на видео были выполнены без страховки и безопасного покрытия на земле, поэтому повторять подобное без специальной подготовки не рекомендуется.