«Кольцо и кран»: воздушная гимнастка рассказала, как выполнила трюки на фоне Псковского кремля

Кадр с ролика Instagram-аккаунта bmw_exa

Авторы экстремального ролика с воздушной гимнасткой у Ольгинской часовни поделились с подписчиками секретами съемки трюков на воздушном кольце. Гимнасткой, выполнившей порядка 13-ти сложнейших элементов в воздухе оказалась чемпионка России и опытный тренер Виолетта Африкантова. «Комсомольской правдой в Пскове» пообщалась с героиней ролика.

«Было совсем не страшно и не холодно. Все было под контролем. Я была уверена в трюках и подвесе», – поделилась спортсменка. Как оказалось, идея для ролика пришла совсем не из-за желания набрать побольше подписчиков и просмотров в сети.

Кадр с ролика Instagram-аккаунта bmw_exa

«Мы хотели показать свой город через наш вид спорта. У нас мало развита воздушная гимнастика. Таким способом мы хотели показать, что упражнения на кольцах в России выполняют даже в таком небольшом городе, как Псков», – поделилась Виолетта Африкантова.

Ранее мы писали, что более 3 тысяч просмотров набрало видео псковских воздушных гимнасток, которые поднялись на высоту Ольгинской часовни ради ролика в Instagram.