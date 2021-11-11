Стало известно, для чего медики Псковской инфекционки используют вызывную панель

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В новом выпуске совместного проекта ПАИ и Псковской инфекционной больницы «А что это?», специалисты познакомили псковичей с новейшим инструментом медиков – вызывной панелью.

В каждом боксе Псковской инфекционной больницы располагается вызывная панель. Она служит средством коммуникации для медиков и расположена на стене всех палат больницы. Однако, чаще всего, этот индикатор используется в реанимационных боксах, так как здесь особенно важно, чтобы пациент не оставался один.

Медицинский персонал или врач, входя в палату или покидая ее, нажимает соответствующую кнопку: зеленую, синюю или желтую. Данные индикатора моментально отображаются на посту у медсестры.