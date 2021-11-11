Новый сквер на площади Ленина в Пскове прошел приемку

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Отремонтированный сквер на площади Ленина в Пскове прошел приемку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В парке заменена вся тротуарная плитка, установлено порядка сотни скамеек, парковки для велосипедов, урны и 50 светильников с светодиодным механизмом. На площаде высажено 150 деревьев и кустарников: несколько видов клена, кизильник и голубые ели.

Сквер был отремонтирован подрядчиком ООО «СтройРегион» по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, из-за задержек в сроках сдачи объекта, подрядчику будет применен штраф.

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