На велосипеде, вплавь и бегом: два псковича стали участниками гонки Ironman в Турции

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Спортсмены-любители из Пскова Дмитрий Борисов и Александр Марчев поучаствовали в гонке Ironman 31 октября в Турции, испытав свою выносливость, пишет «Псковская правда».

5 часов и 47 минут – за такое время Александр Борисов преодолел маршрут гонки Ironman верхом на велосипеде, плывя по воде и бегом. Его другу-псковичу Александру Марчеву удалось опередить его на 17 минут.

«Своим результатом я не просто доволен, я счастлив! Я прозанимался примерно год и в планах было выйти из шести часов в лучшем случае. Общий лимит на гонку - семь часов», - поделился Дмитрий Борисов.

Триатлон стартовал с 90-киллометрового участка, который нужно было преодалеть на велосипеде, еще почти 2 километра – плыть и 21 – бежать. Времени на отдых нет, каждая минута идет в зачет спортсмену.

«Триатлон – это попытка преодолеть себя, свои страхи. Должна быть очень сильная мотивация! Нужно этого очень сильно хотеть или иметь предрасположенность к таким циклическим видам спорта. У меня, наверное, просто есть мечта, к которой я аккуратно иду», - уверен Дмитрий Борисов.