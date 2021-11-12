Псковские налогоплательщики пополнили региональный бюджет на 16 млрд с начала года

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С начала 2021 в Псковской области благодаря налогоплательщикам бюджет был увеличен на 16,2 миллиарда рублей, 3,5 миллиарда составили доходы местных бюджетов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Консолидированный бюджет региона сформирован из поступления налогов физлиц – на 51,6% (8,5 миллиарда рублей), от налогов на прибыль организаций – на 21,9% (3,6 миллиарда рублей), из налогов на совокупный доход (2,1 миллиарда рублей) и 13.1% (2,2 миллиарда рублей) из имущественных налогов.

Налоговая служба Псковской области отправила в консолидированный бюджет 20,7 млрд рублей, это 3 млрд больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Из этих средств почти 14 млрд было отправлено на обязательное социальное страхование. Это также составило на 1,4 млрд больше, чем в прошлом году.

По итогам периода с января по октября нынешнего года, налоговые органы региона сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, налогов и сборов в бюджеты всех уровней.