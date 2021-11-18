Стало известно, где будет проведена новогодняя ярмарка в Пскове

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

18 ноября стало известно о том, где будет проводиться новогодняя ярмарка в Пскове. Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут сообщила о решении провести ярмарку на улице Пушкина. Об этом она сообщила на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы.

Кроме улицы Пушкина, ярмарка затронет и Летний сад. По словам Елены Жгут, в этом году новогодний базар пройдет в новом формате – с участием общепита.

Главным фактором, из-за которого может быть отменена ярмарка по-прежнему остается санитарно-эпидемиологическая обстановка.