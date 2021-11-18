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Общество18 ноября 2021 12:26

Дважды перенесенный авиарейс из Пулково в Псков отменили

Источник:kp.ru
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Авиарейс самолета из Москвы в Псков после повторного переноса отменен. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Самолету из Москвы пришлось приземлиться в Пулково до улучшения метеоусловий, однако два раза его пришлось переносить.

«Рейс самолета Москва-Псков отменен из-за метеоусловий. По прогнозам синоптиков, низкая облачность над Псковом сохранится до конца дня», – сообщает источник.

Первый вылет самолета по маршруту «Москва-Псков» из Пулково планировалось запустить в 10.00 или в 12.00.