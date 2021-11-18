Стали известны три самые популярные места молодежи по «Пушкинской карте»

Фото: Правительство Камчатского края

Два с половиной месяца молодежь Псковской области от 14 до 22 лет пользуется уникальной возможностью – посещать культурные заведения бесплатно, используя «Пушкинскую карту» с лимитом в три тысячи рублей. Стал известен список заведений, пользующихся максимальной популярностью у молодежи, пишет «Псковская правда».

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

В БКЗ филармонии сегодня предлагают посетить несколько мероприятий международного фестиваля современного искусства Николая Хондзинского. Также молодежь приглашают на музыкальную программу Московской консерватории и знаменательное событие года – юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра. В БКЗ также проводят и лекции, к примеру, в данный момент проходят лекции Анны Виленской о классической музыке.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

В Псковском академическом театре драмы для молодежи предлагают посетить все спектакли из репертуара по «Пушкинской карте».

«Практически на каждом спектакле есть зрители, купившие билеты по этому виртуальному депозиту. Нередко мы получаем групповые запросы от классов - чаще на спектакли по произведениям школьной программы: «Ионыч» Чехова, «Метель» и «Пиковая дама» Пушкина, «Отелло» Шекспира», - сообщили в театре.

По карте в театр приходят как школьники целыми классами, так и те, кому уже за 18 лет. Чаще всего молодые люди предпочитают постановки «Очень громкая премьера» и спектакль «Смерть Тарелкина».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК А. С. ПУШКИНА

В этом культурном заведении региона отметили, что для молодежи с «Пушкинской картой» они проводят экскурсии, организуют концерты, выставки и даже квесты. Список мероприятий претерпевает изменения.

«Только в сентябре нас по «Пушкинской карте» посетили более 100 человек. Причём были и большие экскурсионные группы, например, из псковского Технического лицея», - рассказали в заповеднике.

Ранее мы публиковали полный список мест в Псковской области, куда молодежь может попасть бесплатно по «Пушкинской карте».