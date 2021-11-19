Горожане обсуждают перенос центральной елки Пскова

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Пользователи социальных сетей из Псковской области заговорили о переносе места для установки главной елки города. По словам горожан, вокруг новогодней елки нужно водить хороводы, а на данный момент к ней могут приблизиться только машины во время кругового движения.

«Елка в Пскове бедная и несчастная. Хочется обнять и плакать. И место для установки нужно выбрать другое. Уж точно не кольцо на проезжей части. Хотя весело машины хоровод водят вокруг нее», – отметила пользователь iilchenkovera608.

Псковичи предложили и новые места для установки городской елки:

«Да, согласна с вами, поставили бы лучше в детском парке, там есть место, и безопасно, и за детей не надо переживать. А так она стоит к ней даже не подойти. Одинокая ёлочка... совсем, а вокруг дорога и куча машин», – пожалела городскую ель gorelova117.

Так может выглядеть центральная ель в Детском парке Пскова

Горожане решили, что елку можно не только перенести и украсить, а еще и вернуть прежнее праздничное украшение:

«Можно и на площади возле института. И видно ее будет со всех сторон. И можно растяжки сделать из герлянд (как шалаш) над ёлкой», – поделилась идеей ilchenkovera608.

Так может выглядеть центральная ель на площади Ленина в Пскове

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