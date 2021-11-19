Комитет по туризму приглашает псковичей участвовать в зимнем фотоконкурсе

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Псковичей старше 18 лет комитет по туризму Псковской области приглашает участвовать в фотоконкурсе «Зимние путешествия по Псковской земле». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте комитета.

Для того, чтобы участвовать, нужно заполнить заявку и выслать фотографии. От одного человека можно присылать только два фото, разрешение изображения должно быть от 300 DPI и иметь горизонтальную ориентацию.

В жюри конкурса вошли популярные фотографы из разных точек России: Иван Дементиевский, Сергей Доля, Алексей Соколенко, Федор Саблин, Юрий Столыпин, Влад Макеенков, Дмитрий Куликов, Рустам Шагиморданов, Анна Маслова, Вадим Коркин и Ольга Рудченко.

Номинации:

– «Дворянские усадьбы»

– «Зимние прогулки»

– «Зимний активный отдых»

– «Зимние забавы»

– «Зимние пейзажи»

– «Открытия»

– «Юбилейные даты 2022»

Прием заявок продолжится с 1 по 20 декабря. Подробнее о номинациях и условиях можно прочесть в положении конкурса. Письма будут приниматься на электронный ящик по адресу info@gkt.pskov.ru.