Псковичи решили посчитать количество подвесных мостов города

Фото из instagram-аккаунта Бориса Елкина

Висячие мосты Пскова стали главной точкой внимания в Instagram-аккаунте и.п. главы администрации Пскова Бориса Елкина на минувших выходных. Будущий сити-менеджер Пскова не прекращает изучать город и его окрестности. В этот раз псковичи подключились к идее подсчитать висячие мосты.

«Прогулки по Пскову продолжают удивлять! Мне казалось, что в черте города есть только один висячий мост. Оказывается, их три! И все они находятся на реке Пскове. Самый, наверное, известный - это мост в Любятово, около церкви Святого Николая. Еще один висячий мост, правда, меньших размеров, находится в Паневике. Третья локация - Козий Брод. Все эти мосты пешеходные. Внешне разные, а объединяет их тип конструкции», – поделился с подписчиками Борис Елкин.

Псковичи быстро отреагировали на пост Елкина и подключились к подсчету висячих мостов города:

«Чуть выше ещё два висячих моста есть. Шестой висячий мост в Черняковицах, седьмой в Торошино, восьмой в Песках, девятый в Палицах. Выше по течению ещё есть несколько хиленьких», – написал подписчик sandyanf.

«Вообще пешеходных мостов через Пскову 13. Об этом есть подробный рассказ у Андрея Константинова в жж», – поделилась nata_lyalya.

Другие пользователи поделились мнениями, какие мосты из вышеперечисленных наиболее удобные для прогулок и поездки на велосипеде, какие наиболее красивые, а какие требуют ремонта.

«Как выше уже написали, чуть дальше ещё два моста, если есть велосипед, советую прокатиться. На мосту в Черняковичах особенно красиво летом. А вот самый убогий мост из всех перечисленных это в Паневике», – отметил mikhalychpskov.

«Причём мост в Паневике весьма неудобен с точки зрения входа на него и выхода. С обоих направлений. Особенно если не молод, или не просто гуляешь налегке. Есть о чём подумать... И сделать», – предложил evgenypatshin.

«Не стоит гулять возле моста в Паневике в темное время суток! Так как уличного освещения у нас нет, и там очень не безопасно, ходят всякие «нехорошие» личности...», – предупредила горожан kolmakova_julia_pskov.