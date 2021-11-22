Стало известно, для чего в Псковской инфекционке установили систему «скуд»

.

Каждый из 100 боксов инфекционной больницы Пскова оснащен системой идентификации «скуд». В новом выпуске проекта Гида по боксам «А что это?», псковичам рассказали, для чего предназначена эта система.

Система «скуд» есть в каждой палате. Она анализирует, появлялся ли медперсонал у пациента, когда приходил и сколько времени провел с пациентом. Самим пациентам система не позволяет проходить в боксы.

Кроме анализа посещений, система персонифицирует каждого работника. Она позволяет отслеживать его перемещения и ограничивать доступ персонала в разные зоны.

Также для безопасности пациентов и медперсонала по всей больнице установлено 147 камер видеонаблюдения.