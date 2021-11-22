Сегодня псковичи смогут поболеть за двух земляков в новом шоу канала «СТС»

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Сегодня, 22 ноября, в эфир телеканала «СТС» выйдет выпуск шоу «Русский ниндзя» с участием великолучанина Дмитрия Москвенкова и псковича Александра Кузьмина. Информацию об этом опубликовал в своем Instagram-аккаунте Александр Кузьмин.

Дмитрий Москвенков – выпускник академии физической культуры и спорта Великих Лук, воспитанник спортивной школы «Экспресс». Великолучанин является мастером спорта по дзюдо и самбо, а также кандидатом в мастера спорта по грэпплингу и джиу-джитсу.

С Александром Кузьминым мечтает отправиться на пробежку чуть ли не каждый уважающий себя спортсмен. Он побегает по самым лучшим достопримечательностям города Пскова, тренирует, организовывает спортивные мероприятия и комментирует спортивные события. В копилке псковича победа на Кубке Мира по биатлону, Гонке Героев, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по бегу и ориентированию.

По задумке организаторов, все участники шоу должны принять участие в прохождении сложнейшей полосы препятствий. Поболеть за псковичей можно сегодня в 20:00 на канале «СТС».