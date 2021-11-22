Автор Деда Мороза-«форточника» на Октябрьской площади рассказала, как нарядит балкон на этот Новый год

Фото: Екатерина Ли

Во время предновогодней суеты в 2020 году, на балконе одного из окон на Октябрьской площади псковичка разместила настоящую инсталляцию с Дедом Морозом. Главный персонаж Нового года, размером с настоящего мужчину, будто бы пытается удержаться на французском балкончике и залезть в форточку. Специально для «Комсомольской правды в Пскове» творческая псковичка Катерина Ли рассказала, что приготовит для горожан в этот раз.

«Конечно, в этом году хочется снова сделать что-то интересное, но, к сожалению, пока только идеи и до реализации далеко, – поделилась псковичка Катерина Ли, Дед мороз планируется, но в этом году хочется, что бы он уже достиг цели и заглянул к нам в окно. Поэтому висеть он точно не будет. Хотелось бы ещё добавить оленей на сам балкончик, но пока не ясно, из какого материала они должны быть сделаны, что бы выдержали дождь, снег и ветер. Ну, и ветки ёлочки, и гирлянда, как само собой разумеющийся факт».

В Прошлом году задумка семьи Екатерины порадовала огромное количество горожан и гостей Пскова. Дед Мороз отлично вписался в праздничный антураж Октябрьской площади.