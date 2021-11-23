Карантин в школах и садах Псковской области: данные на 23 ноября

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В Псковской области на карантине из-за COVID-19 находятся 66 классов в 35 школах. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

В школах на данный момент отстранены от работы 35 учителей из-за болеваний коронавирусом. В детских садах 40 воспитателей больны ковид, а также 13 групп в 12 детских садах находятся на карантине.

В два раза увеличилось количество классов, находящихся на карантине из-за ОРВИ за неделю их стало 14 в пяти школах. Выявлены большие группы заболевания еще в двух школах.

Также прибавилась к статистике и одна группа в детском саду, которая находится на карантине из-за ОРВИ.