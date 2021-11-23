В Пскове одобрили введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте

В комитете по труду и социальной политике псковского облсобрания одобрили законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте

Законопроект о необходимости QR-кодов внесли в Госдуму с предложением внедрить его в транспорте и непродовольственных магазинах, а также ресторанах и учреждениях культуры. Массовые праздники тоже попали в список мест с QR-кодами.

В Правительстве РФ сообщили, что новые эпидемиологические нормы планируется продлить до 1 июня 2022 года. Какие объекты войдут в список, решат местные власти.

Авторы инициативы предложили ввести систему QR-кодов на междугородном и международном авиа- и ж/д-транспорте. В исключения внести библиотеки магазины с товарами первой необходимости и продуктами.