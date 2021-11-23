«Подвел Псков»: псковичи обсуждают выступление Александра Кузьмина на шоу «Русский ниндзя»

Фото из Instagram-аккаунта Александра Кузьмина

«Подвел Псков. Сам не понял как так получилось. В сантиметрах от полуфинала… Кто-то порадуется, а кто-то расстроится!», – такими словами подписал пскович Александр Кузьмин видео со своим падением на шоу «Русский ниндзя». Обидная ситуация случилась со спортсменом за несколько метров от финиша и не позволила ему пройти в полуфинал проекта.

Многие псковичи пристально следили за прохождением полосы препятствий и поддержали спортсмена. В числе комментаторов оказалась и детский омбудсмен Пскова Наталия Соколова: «Саша, главное, чтобы без травм. Мы все охнули, когда ты сорвался. Всё получится! Только вперёд! Успехов!».

Многие заметили, что Александр не ожидал такого поворотного момента и сильно разочаровался после приземления в воду: «Эмоция в конце все за себя сказала. Гордимся, Саша! Ты пример для нас. И что-то мне подсказывает, будет раунд 2», – отметила kseniya_zheludeva.

«Уверена, у всех смотрящих за тебя всё ёкнуло в момент падения ты большой молодец, что смог принять участие, жаль только, что так мало показали. А в твоих силах никто и не усомнится дальше больше!», – отметила verikpanterik.

Ни на трибунах, ни перед телевизорами не осталось равнодушных, когда Кузьмин сорвался с кольца и жестко приземлился на край бассейна с водой. Спортсмену не хватило пары сантиметров, чтобы перейти на последние испытание.

«Гордость Пскова одно участие в таком проекте чего стоит. Ты крутой! На просмотре видео конечно ёкнуло от удара, надеюсь всё хорошо! mariya_evgrafova

«Саша ты все равно наш ниндзя!», «Всё только начинается!», – поддержали Кузьмина olushka_pskov и prokudinikolay.

Резкой фразе спортсмена псковичи нашли опровержение: «Здесь нет проигравших. Здесь все огонь. Псков гордится Александром Кузьминым», – отметил kos.tya91, а flyplush даже назвал Кузьмина героем Пскова: «Саша, спасибо что Вы участвовали! Вы уже наш Псковский герой, а это ценнее, чем чей-то «ниндзя»!».

Несколько подписчиц-мамочек отметили, что Кузьмин своим участием не то, чтобы не опозорил Псков, а более того – стал примером для подрастающего поколения. Отметим, спортсмен сам является отцом и на старте его подбадривал сын Марк.

«Мы болели с мальчишками от всей души! Так вот, теперь они просятся на всякий разный спорт записаться, и поскорее! Ты мотиватор всех и в любом возрасте гордимся, что ты там был», – написала gutalina_.

«Пример для многих! Гордимся! Впереди много новых побед», – irinamikhaylova_foto

«Здорово! Ты получил опыт участия в таком масштабном мероприятии! Теперь можешь и в Пскове нечто подобное организовать, дав возможность ребятам себя проявить», – предложила elizaveta_sorokina_90

«Саша, Вы наш герой! Очень достойный результат!», – заявила olga_sladkikh, и мне почему-то кажется, что это только начало истории покорения «Русского Ниндзя» Переживаем, болеем, гордимся! Удачи Вам и новых побед!».

Многие горожане поблагодарили псковича за то, что достойно предствил Псков на федеральном канале.

«Радоваться можно за тот успех, которого ты в принципе достиг уже находясь там и представляя наш славный город! А за этот момент можно лишь переживать… Выглядело очень страшно, надеюсь травму не получил…», – обратился к спортсмену artur_akavov_official.

«Не подвёл, а прославил! Досадное и совсем не позорное падение», – заключила malutka_a.