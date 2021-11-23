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23 ноября 2021 13:55

«Ледяные блинчики» горожане засняли сразу на нескольких водоемах Псковской области

Источник:kp.ru
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Фото: Лариса Малкова

Фото: Лариса Малкова

Жители Псковской области сразу на нескольких водоемах заметили необычное явление. В соцсетях его тут же прозвали «ледяные блинчики», так как образования изо льда очень схожи с формой блинчиков.

В редакцию КП-Псков горожанка прислала фотографии Псковы. Сначала может показаться, что река просто вспенилась, но, если приглядеться, на реке собрались в поток большое количество так называемых «ледяных блинчиков».

Идентичными фотографиями поделились жители региона с редакцией газеты «Плюсский край». Женщина нашла «ледяные блинчики» на водоеме возле ж/д моста над рекой Плюсса.

«Под влиянием течения в морозную погоду формируются такие льдинки. Если мороз сильный, то это могут быть очень большие круглые льдины», - прокомментировала женщина.

Фото: Наталья Алексеева

Фото: Наталья Алексеева