«В каждой руке было по гранате»: десантники нашли в лесу солдата Великой Отечественной войны

Фото из личного архива Владимира Бумакова

Себежский укрепрайон в Псковской области - это одно из тех мест, где поиски солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны не прекращаются ни под полящим солнцем, ни под дождем или снегопадом. В этот раз в поисковую экспедицию отправились десантники 76-й дивизии, рассказал руководитель поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

В себежком укрепрайонее в 1941 году было сильное сражение. В этих местах находится 11 железобетонных ДОТов, в несколько этажей, которые уходят под землю. И до нашего времени они сохранились практически нетронутыми. Однако по выемкам в стенах от бомб и более 600 противопехотных мин, которые были обнаружены на пути к ДОТам, можно только представлятб, какие бои тут прогремели.

За несколько дней экспедиции мины были уничтожены десантниками, а около одного из ДОТов ждала находка, от которой замерло сердце даже у солдат. В пройденном уже десятки раз окопчике своего часа «дожидался» боец.

«Во время инженерной разведки мы обнаружили останки бойца, который сражался за один из железобетонных ДОТов. Это была знаковая для нас находка. В каждой руке у него было по гранате. Он отбивался до последнего и погиб от попадания пули в голову», – рассказал о последних минутах жизни Владимир Бумаков. Бойца нашли спустя 76 лет именно в той позе, в которой его застала смерть.

Найденный боец поднял дух десантников и ещё порядка трёх часов под мокрым снегом они «выносили на руках» останки солдата из ямы.

Совсем недавно стартовал проект создания военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон», о том, как будет выглядеть мемориальный парк-музей на границе Псковской области, читайте в рассказе Владимира Бумакова на сайте «Псковской правды».