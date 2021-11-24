Стало известно, что летчик-снайпер делал в одной из школ Пскова 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, подполковник в запасе, заместитель командира эскадрильи, военный летчик-снайпер Виктор Андреев принял участие в проведении урока Мужества.

По данным «Комсомольской правды в Пскове», классный час состоялся в 10 «Г», 10 «К», 10 «А» и 8 «К» классах лицея «Развитие». Активист Юнармейского движения Полетаева Полина, учащаяся 10 «Г» класса подготовила информацию о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова 6 лет назад, в Сирии.

Подвиг псковского летчика Олега Пешкова навеял снять фильм под названием «Небо». Его премьера состоялась 17 ноября 2021 года.

О ПОДВИГЕ

Утром, 24 ноября 2015 года, бомбардировщик Су-24М с бортовым номером "83" экипажем в составе подполковника Олега Пешкова и штурмана капитана Константина Мурахтина вылетел с аэродрома Хмеймим для выполнения боевой задачи в район сосредоточения боевиков.

После того, как экипаж подполковника Пешкова выполнил бомбометание по цели, расположенной на удалении 5,5 километра к югу от госграницы Турции, Су-24М был сбит ракетой «воздух-воздух» самолетом F-16 турецких Военно-воздушных сил.

Оба летчика успели катапультироваться из сбитого бомбардировщика, который упал на сирийской территории, контролируемой радикальными террористическими группировками, в четырех километрах от границы с Турцией. Командир экипажа Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиков с земли во время приземления.

Указом президента России от 25 ноября того же года Пешков удостоен звания Героя Российской Федерации.