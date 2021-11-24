Участница шоу «Голос» из Пскова прервала молчание и прокомментировала иск Юрия Лозы на исполнение песни «Плот»

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Возвращение к прошлогодней ссоре на Первом канале, когда псковская певица исполнила кавер-версию песни «Плот» Юрия Лозы, вызвала новость из федеральных СМИ. 23 ноября в интернете была опубликована информация, что Юрий Лоза выиграл суд у Первого канала и отсудил миллион рублей, однако сам автор хита опроверг эти данные.

«Кто вам такое сказал? Ерунду всякую пишут. С адвокатами у меня договорённость, они мне скажут, когда дело закончится. Если они мне не сказали, значит дело в процессе. Я сам позвонил адвокату, он говорит: «Да вы что?» Это всё предварительные истории. А как вы думаете, Первый канал не будет оспаривать? Это неизвестно, сколько будет тянуться, это на месяцы и на года. Журналисты торопятся представить желаемое за действительное. Никто никому ничего не выплатил. Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что Первый канал оставит всё как есть», – сообщил певец изданию «Говорит Москва».

Этот комментарий позволил понять, что обида на Первый канал всё ещё сидит в сердце артиста. «Дело в процессе», а это значит, что певица Алина Виардо, как непосредственный участник конфликта, также может попасть на поле судебного разбирательства. Девушка прервала молчание и прокомментировала ситуацию с иском.

«Тот иск, который подавал Юрий Эдуардович на первый канал, на мне, к счастью, никак не отразился. И я надеюсь, что эта эпичная история закончится и продолжение не последует. Потому что небольшая доля вероятности в том, что Первый канал может подать в суд на меня, как на исполнителя, он тоже, в теории, возможен».

Несмотря на то, что Алине Виардо первой пришлось выслушать недовольство автора на сцене проекта, она держит нейтралитет в этом конфликте и не имеет претензий к автору, а все доводы автора считает вполне обоснованными.

«Я в свою очередь, как исполнитель кавера на песню "Плот" ни в коем разе не обижаюсь на комментарии Юрия Лозы. Хотелось бы отметить, что на первом этапе, когда он принял решение подавать в суд, это было основано на том, что Первый канал не поставил его в известность. Не были соблюдены договоренности по выходу в эфир моего выступления. Поэтому и подавал иск и имел на это полное право», – поделилась псковичка с корреспондентом kp.ru.

Артистка подтвердила слова Юрия Лозы о том, что в иске непосредственное участие принимал не он сам, а его юристы. Кроме того, оказалось, что в документах указывались все, даже совсем незначительные нюансы. К примеру, автора оскорбило даже то, как Алина Виардо исполнила композицию.

«Я понимаю, это все нужно было сделать для того, чтобы выиграть это дело. Поэтому на свой личный счёт я это не воспринимаю, не обижаюсь на это и не сержусь», – прокомментировала певица. Однако отметила, что очень рада, что суд отклонил просьбу Лозы удалить эфир с его участием.

«Я считаю, что любое субъективное мнение, пусть даже автора песни, чей кавер исполняла, не должно влиять на правило шоу и если все авторы, чьи песни перепевают на проекте "Голос" будут обращаться с такими исками в суд то это шоу просто перестанет существовать», – отметила Алина Виардо.