Стало известно, когда псковичи смогут увидеть самую яркую комету 2021 года

Фото: Станислава Короткого

Планета под названием Леонард станет самой яркой в 2021 году и будет видна псковичам невооруженным глазом, так как пролетит на минимальном расстоянии к Земле. Об этом сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» «Астроверты».

Пролетит комета C/2021 A1 (Леонард) всего в 35 млн километрах от Земли, что считается достаточно минимальным расстоянием. Псковичи смогут посмотреть на комету с 1 по 12 декабря за два часа до восхода Солнца с восточной стороны горизонта. Для поиска кометы в один из дней можно ориентироваться на самые приближенные созвездия.

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Утро 12 декабря еще будет сопровождаться благоприятными условиями видимости. Комета окажется на самом минимальном расстоянии от Земли, а это значит, что ее хвост будет самым ярким в этот день. Увидеть комету можно будет еще 18 числа, затем она навсегда покинет Солнечную систему и будет выкинута из нее навсегда.