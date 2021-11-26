В Пскове показали самую лучшую школьную столовую

Фото из Instagram-аккаунта администрации Пскова

Псковская инженерно-лингвистическая гимназия стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы» и представит регион на федеральном этапе, сообщили в Instagram-аккаунте администрации города Пскова.

Коллектив столовой ПИЛГ состоит из сотрудников аутсорсинговой компании ООО «Ресурс». В региональном конкурсе этот коллектив занял первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы».

Фото из Instagram-аккаунта администрации Пскова

На соревнование федерального этапа отправятся только три работника столовой, чтобы не прерывать деятельность. В номинации «Лучшая столовая школы» поборется заведующая производством Ирина Творогова. А за звание «Лучшего повара школьного питания» будут соревноваться повара Евгения Кузнецова и Ольга Ракшина

Федеральный этап конкурса состоится в три дня с 29 ноября по 1 декабря в Москве.