В Псково-Печерском монастыре поселился умный вороненок Добрыня

Фото из Instagram-аккаунта voron_doma

В Псково-Печерском монастыре ежегодно случаются добрые события, главными героями которых становятся животные. В этот раз на территории монастыря обнаружился умный ворон, которого прозвали Добрыня.

Для птицы создали Instagram-аккаунт @voron_doma, вероятно, вдохновившись самым главным обитателем монастыря - котом Владыкой. Первые видео о Добрыне появились в аккаунте 27 сентября, а сегодня у ворона уже 129 подписчиков.

Со стороны ворон Добрыня – обычная птица, но в отличие от своих соратников, имеет много друзей среди людей. Сперва ворон позволял человеку себя погладить и почистить клюв, потом носил листики, позже стал играться, цепляясь лапами, висел на руках.

Фото из Instagram-аккаунта voron_doma

Сейчас дикий ворон с радостью спит на кровати своего друга-человека, помогает ему в работе, купается в тазике, кушает монастырский творог, включает электрический чайник и всюду следует за своим человеком.

По подписям к видео понятно, что добрыня улетает от людей порой даже на несколько дней, но всегда возвращается обратно. Впечатлившись необычными способностями ворона, недавно был создан и аккаунт в TikTok, где публикуются смешные ролики с музыкой.