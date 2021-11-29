Еще две школы планируется построить в Пскове

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Псковская область планирует подавать заявку на строительство двух новых школ в региональном центре. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по образованию Галина Антипина на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и соцполитике.

Во время обсуждения бюджета региона на 2022 год, Антипина сообщила, что регион планирует получить средства по нацпроекту «Образование» эти средства будут потрачены на строительство новых школ.

«Сейчас в Пскове достраиваем две школы, подаём заявки ещё на две», – отметила заместитель председателя профильного комитета. По ее словам, в настоящее время идет строительство школы на 150 мест в Себежском районе, также школы строят в Гдовском районе, деревне Смуравьево и в Пыталовском – в деревне Линово. В Печорах продолжается ремонт старого здания лингвистической гимназии.

В 2022 году в Псковской области планируется открытие регионального центра для одаренных детей «Сириус».