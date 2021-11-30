Стало известно, когда заработает каток на Запсковье

Фото из сообщества «Каток на Запсковье» соцсети «ВКонтакте»

Псковскую область засыпало снегом, а это значит, что скоро начнут заливать первые катки. Как продвигается подготовка к сезону, «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в теннисном клубе Гранд, располагающегося на улице Труда, 40. В народе это место больше известно как «Каток на Запсковье».

«В данный момент у нас уже подготавливается площадка под каток. Сейчас выпало много снега, как только он окрепнет на земле и закончатся метели, мы начнем заливку. Неделя круглосуточной заливки и каток откроем», – сообщили организаторы.

Располагаться каток будет, как и прежде, на территории теннисных кортов на пересечении улицы Олега Кошевого и проспекта Энтузиастов. По традиции, гости смогут воспользоваться прокатом коньков и их заточкой на профессиональном станке, а также выпить горячего чая в кафе на территории теннисного корта.