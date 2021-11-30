В Микрорайоне «Родина» рассказали, при каких условиях зальют бесплатный каток

Фото: сообщество микрорайона "Родина" ВКонтакте

Одно из лучших событий прошлого года для любителей катания на коньках стала заливка мест с бесплатным выходом на лед. Одной из таких стала хоккейная коробка на микрорайоне «Родина». Председатель управляющей компании Андрей Тарасов рассказал «Комсомольской правде в Пскове», при каких условиях псковичам откроют коробку в этом году.

«Мы обязательно будем заливать каток вновь. Начнем работы как только столбик термометра покажет "-10". Она будет открыта, по традиции, до 21 часа», – сообщил председатель «ПсковЖилСервис».

Напомним, в прошлом году бесплатный каток подарила управляйка жителям Завеличья, второй бесплатный каток устроили прямо у торгового центра в Пскове.

Ранее мы сообщали, что в Пскове началась подготовка на катке на Запсковье.