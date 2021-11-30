На снежную горку в Финском парке псковичи смогут отправиться уже 3 декабря

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Самое любимое развлечение зимой - это, конечно же, катание с горки. Псковичи уже могут доставать свои салазки, санки и ватрушки, потому что отправиться на катание на одну из главных горок Пскова можно будет уже в эту пятницу.

«Для того, чтобы залить каток на Запсковье, потребуется не меньше недели после того, как закончит мести [метель, – ред. КП]. А вот горку в Финском парке мы приготовим уже к пятнице», – отметили в псковском теннисном клубе Гранд.

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