Мороз и слабый гололёд прогнозируется на 1 декабря в Псковской области

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1 декабря в Псковской области ожидается морозная погода, водителям нужно быть аккуратнее на дорогах, об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможно образование небольшого гололёда, так как при низких температурах воздуха будет падать мокрый снег.

Ветер Западных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет в пределах от -10 до -5 градусов, днем – от -7 до -2. Атмосферное давление вновь ниже нормы.