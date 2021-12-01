Единый дизайн-код сделают и для спальных районов Пскова в 2022 году

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Глава города Пскова Борис Елкин сообщил, что магазины с вывесками в спальных районах с 2022 года коснется дизайн-код также, как его реализовали в этом году в историческом центре города. Об этом Елкин заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В данный момент существует дизайн-код по вывескам, со следующего года на спальные районы будет распространяться», - заявил глава города.

По мнению спикера, работу по применению дизайн-кода для нестационарных объектов также необходимо систематизировать.